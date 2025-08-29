Rock meets Classic, 20.09.25

Die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz aus Heidenheim, tourt seit einigen Jahren erfolgreich mit seinem Crossover Projekt Rock meets Classic zusammen mit seiner Band und bekannten Philharmonischen Orchestern durch ganz Deutschland. Auf dem Programm stehen die Highlights der Rock Geschichte, die Hits von Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Scorpions, Bryan Adams und vielen mehr. Gitarrist und Produzent Siggi Schwarz hat in seiner Karriere schon mit einigen dieser Stars auf der Bühne oder im Studio zusammengearbeitet. Die Zuhörer werden mit beliebten Evergreens auf eine Zeitreise der Rockgeschichte mitgenommen. Band und Orchester bilden dabei eine wunderbare Synergie aus Dynamic, Harmonie und Klangerlebnis. Ausnahmesänger Markus Engelstaedter, der mit seiner vier Oktaven Stimme zu den besten Queen und Freddie Mercury Interpreten Europas zählt.

Rock meets Classic, Sa. 20. September, 20 Uhr, Bibris-Mehrzweckhalle, Herbrechtingen, www.siggi-schwarz.de