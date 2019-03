»Rock meets Classic« begeistert volle MHP Arena

× Erweitern Große Stimmung von Anfang bis Ende gab es bei Rock meets Classic in Ludwigsburg. (30 von 30).jpg Fotos: Eventstifter GmbH

Mit einem namhaften Line-Up und eines Jubiläum würdigen Programm war Rock meets Classic ein absolutes Highlight des noch jungen Jahres in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Mit Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (Reo Speedwagon), Mike Reno (Loverboy), Scott Gorham & Ricky Warwick ( Thin Lizzy), Andy Scott & Pete Lincoln (The Sweet) wartete ein namhafter Kader auf, der musikalische Unterhaltung auf höchstem Level versprach. Für den Classic-Glamour konnte mit Anna Maria Kaufmann als Special Guest zudem ein Weltstar der Oper und des Musicals gewonnen werden.

»Rock meets Classic« wurde den Vorschusslorbeeren gerecht und hinterließ auch beim zweiten Besuch in der Barockstadt ein begeistertes Ludwigsburger Publikum. Mit der Mat Sinner Band und dem RMC Symphony Orchestra im Rücken legten bereits am Anfang Ricky Warwick und Scott Gorham (Thin Lizzy) dermaßen los, dass es danach bis zum Ausklang des Abends für die Stimmung des Publikums kein Halten mehr gab zumal Mike Reno, Pete Lincoln und Andy Scott und Kevin Cronin es mit ihren Auftritten verstanden, den Stimmungspegel keinen Deut sinken zu lassen.

Anna Maria Kaufmann verließ mit “The Last Unicorn” kurz aber beeindruckend ihr Metier, um dann unter anderem mit Phantom of the Opera dem Namen der Veranstaltung schließlich vollends alle Ehre zu machen. Nach einem weiteren Durchgang mit Auftritten des gesamten Line-Ups traten zum Abschluss alle Künster zusammen vor das Publikum und nahmen dieses erneut komplett mit zum Deep Purple Evergreen Smoke on the Water.

Nach diesem Abend dürfte eines sicher sein: Dem dritten Besuch von »Rock meets Classic« werden die Ludwigsburger ungeduldig entgegensehen.