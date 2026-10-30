Rock Meets Classic in Giengen, 21.11.26

Gitarrenrock trifft auf orchestralen Klang: Mit seinem Crossover-Projekt »Rock meets Classic« begeistert die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz seit 2015 gemeinsam mit renommierten Philharmonikern das Publikum. Gemeinsam mit seiner Rockband und einem Orchester präsentiert Schwarz legendäre Hits wie »Bohemian Rhapsody« und »The Final Countdown«. Die eigens arrangierten Orchesterfassungen verbinden kraftvolle Rockklänge mit sinfonischer Dynamik. Für besondere Momente sorgt Ausnahmesänger Markus Engelstaedter, dessen vier Oktaven umfassende Stimme ihn zu einem gefragten Queen- und Freddie-Mercury-Interpreten machen.

Rock Meets Classic, Sa. 21. November, 20 Uhr, Walter-Schmid-Halle, Giengen, www.siggi-schwarz.de