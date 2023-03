Rock-Noir-Blues vom Feinsten in Stuttgart

Die Hamburger Band WellBad ist bekannt für ihren »Rock-Noir-Blues« und ihre Shows, auf denen sie das Publikum mit auf eine intensive und berauschende Jagd nach Geschichten und Träumen nimmt. In diesem Frühjahr meldeten sich die Hamburger mit einem Urknall zurück. Auf ihrem brandneuen Studioalbum »Bad Habits« vereinen die musikalischen Weltenwandler spielerisch und facettenreich retro-verliebtes Songwriting mit ungewöhnlichen Klangkompositionen und kreieren damit ihren auch in Nordamerika gefeierten New Blues-Sound. »Dieses Album hat mein Leben gerettet und es gleichzeitig beinahe zerstört«, sagt Singer Songwriter Daniel Welbat über sein fünftes Studioalbum. Wie viele Künstler während des Corona Lockdowns ging auch Welbat mental in die Knie. Abgeschottet von der Welt fiel sein Blick ungefiltert auf das, was man gerne schlechte Angewohnheiten nennt. »Das tut verdammt weh!«, so Welbat, »aber diese Bad Habits, die kleinen täglichen Sünden, machen uns schlussendlich zu dem, was wir sind: Menschen! Und das ist auch gut so!« Ausgestattet mit einer Kiste Whisky und einem Koffer Zigarren hat der Liedermacher sich auf seine Art in eine musikalische Meditation begeben und mit Bad Habits sicherlich sein bisher persönlichstes Album geschrieben. Ihn selbst hat diese Auseinandersetzung mit sich selbst jedenfalls gut durch die schwierigen Jahre ohne Live-Auftritte gebracht. »Es war eine düstere Zeit. Schon vor den Lockdowns verzweifelte ich an der Musikbranche. Aber Songs zu schreiben und mich selbst immer auf den Prüfstand zu stellen, das hat mir sehr dabei geholfen, durch diese Krise zu kommen«, erklärt der Sänger. Das Album sei Therapie und Meditation zu gleich gewesen. Das Ergebnis live zu erleben, wird ein Ereignis! Daniel Welbats kraftvolle, sonore Stimme tänzelt hemmungslos zwischen verrauchter Jazz-Kneipe und elektrisierendem Rock-Konzert. Er schreit, grunzt, summt, flüstert, singt und rappt. Live vor Publikum aufzutreten, habe er sehr vermisst, betont Wellbat. Zwar hätte er das Cardio Training in den vergangenen Jahren ein wenig schleifen lassen, aber dennoch mache es ihm viel Spaß wieder mit dem Publikum zusammenzukommen. Bühnentier Daniel Welbat und seine elektrisierende Band liefern eine ur-

dynamische Liveshow der Extraklasse, die die Zuschauer zwischen Himmel und Hölle taumeln lässt. Auf das Konzert in Stuttgart freut sich der Welbat besonders: »Ich mochte Maultaschen schon immer mehr als Matjes und mein Herz schlägt richtig fürs Helle Bier,« erzählt er grinsend.

WellBad

Sa. 29. April, 20 Uhr,

Im Wizemann, Stuttgart,

www.c2concerts.de