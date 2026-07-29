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Rock-Symphonies im Schloss Zwingenberg (8.8.26)

BÜHNE

Besucher haben die Möglichkeit, einen unvergesslichen Abend voller Gänsehautmomente zu erleben, wenn zeitlose Rockhits in symphonischem Glanz erstrahlen! Die Schlossfestspiele Zwingenberg präsentieren ein spektakuläres Rock Symphonies-Konzert mit legendären Songs von Queen, Journey, Deep Purple, Tina Turner, Freddie Mercury und vielen weiteren Kult-Rock-Legenden. Freuen kann man sich auf mitreißende Solisten, den wunderbaren Festspielchor, das Festspielorchester, die Showturngruppe Exótica und eine energiegeladene Rockband, die alle zusammen Rock-Feeling und orchestrale Wucht perfekt vereinen werden. 

Sa. 8. August, 21 Uhr, Schloss Zwingenberg (am Neckar)

www.schlossfestspiele-zwingenberg.de 

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