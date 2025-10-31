Rock & Poesie: Rock trifft Spiritualität, 7.11.25

»Rock & Poesie« ist ein außergewöhnliches Projekt des Heidenheimer Gitarristen Siggi Schwarz, einer deutschen Rocklegende, die seit Jahrzehnten mit internationalen Größen wie Michael Schenker, Chris Thompson oder Steve Lukather auf der Bühne stand. Gemeinsam mit Pfarrerin i.R. Eva-Maria Busch und seiner Band bringt er weltbekannte Rock- und Popklassiker in Kirchenräume – kombiniert mit poetischen, nachdenklichen und inspirierenden Texten von Eva-Maria Busch. Am 7. November ist das Ensemble in der Pauluskirche zu erleben. Das Publikum darf sich auf eine atmosphärische Zeitreise durch die Geschichte des Rock freuen – mit bewegenden Worten, starken Melodien und groovigem Sound. Für sein herausragendes soziales Engagement wurde Siggi Schwarz im März von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Rock & Poesie, Fr. 7. November, 19 Uhr, Pauluskirche, Heidenheim, www.siggi-schwarz.de