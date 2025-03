Rock und Poesie - Heal the world, 06.04.

Unsere Welt ist nicht, wie sie sein könnte. Krisen, Kriege, Klimaprobleme, Ungerechtigkeit und vieles mehr umgibt uns. Tief bewegen will »Rock und Poesie« mit ihrem Programm »Heal the world«. Alte und neue Rocksongs, präsentiert mit den Siggi Schwarz & Friends rund um den engagierten Gitarristen, Komponisten, Produzenten und Veranstalter Siggi Schwarz aus Heidenheim und nachdenklich machende Poesie aus der Feder von Pfarrerin i. R. Eva-Maria Busch wollen an diesem Abend stärken, ermutigen und fröhlich tanzen machen.

So. 6. April, 19 Uhr, Stadtkirche Göppingen, www.goeppingen-evangelisch.de