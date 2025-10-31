Rock- und Popklassiker auf Boarisch, 09.11.25

Mathias Kellner zählt zu den bekanntesten Liedermachern Bayerns und ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Musik- und Kabarettszene. Seine Konzerte sind legendär – geprägt von seiner unverwechselbar rauchig-bluesigen Stimme, seinem Charme und einer guten Portion schelmischem Humor. Mit seinem neuen Programm »Can you Boarisch, please« nimmt Kellner das Publikum mit auf eine besondere musikalische Reise durch die Geschichte der Rock- und Popmusik – allerdings mit einem originellen Dreh: Alle Songs erklingen auf Bayerisch. In liebevoller Feinarbeit hat der Musiker Klassiker von Größen wie Tom Petty, den Eagles, Bob Dylan, aber auch von Green Day oder Coldplay in seine Mundart übertragen. So entsteht ein einzigartiges Konzerterlebnis, das zwischen Schmunzeln, Staunen und Mitsingen alles bietet: bekannte Melodien in neuem, bayerischem Gewand.

Mathias Kellner, So. 9. November, 19 Uhr, Kulturhaus, Silberwarenfabrik, Heubach, www.kulturmixtour.de