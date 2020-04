Rockabilly Days in Freiberg

Die Rückkehr der Petticoats

Der Weg zurück in die goldenen 1950er Jahre ist nicht weit. Vom 2. bis zum 4. August führt er nach Freiberg am Neckar zu den dritten Rockabilly Days. 2017 luden die Veranstalter erstmals zum großen Nostalgie-Event mit feinster Musik aus wilden alten Zeiten, glänzenden Oldtimern und phantastischen Frisuren ein. Seitdem sind die Rockabilly Days ein sensationeller Erfolg – nun geht die Party weiter, bei freiem Eintritt, mit großer Autoshow und kostenlosen Campingmöglichkeiten auf der nahen Wiese.

Wer auf Zeitreise in die Fifties geht, der will tanzen. Bands wie »Restless« und »The Pinestripes« sorgen bei den Rockabilly Days 2020 dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Die Rockabilly Days sind ein Festival, bei dem die große Rockabilly-Szene die Musik, die Mode und die Autos ihres Lieblingsjahrzehntes feiert. Viele Fans reisen Hunderte Kilometer weit, um in ihre Welt einzutauchen.

Rockabilly Days, Fr. 31. Juli bis So. 2. August, Gaumentanz, Freiberg, www.rockabillydays.de