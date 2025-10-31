Rocken für den guten Zweck – H-Rocks live, 05.12.25

Am Freitag, 5. Dezember, gastiert die Nürtinger Band H-Rocks erstmals in der Bettlinger Scheune. In dieser besonderen Location wird nicht nur kräftig gerockt, sondern auch Gutes getan: Der Erlös des Abends kommt dem Verein »Anna« in Aichtal-Aich zugute, der seit vielen Jahren krebskranke Kinder und ihre Familien betreut, begleitet und stärkt. Mit diesem Benefizkonzert möchten die Band und die Veranstalterin Stefanie Holder-Sundmacher einen Beitrag leisten und freuen sich über zahlreiche Besucher, die mit ihrer Spende helfen und gemeinsam feiern. H-Rocks zählt seit Jahren zu den Top-Coverbands der Region. Auch beim Großevent »Flammende Sterne« in Scharnhausen begeisterten sie über 20.000 Besucher mit einer energiegeladenen Mischung aus Alternative Rock, Pop-Punk und Metal – mit Songs von Linkin Park, Papa Roach, Limp Bizkit, den Ärzten und Toten Hosen.

H-Rocks, Fr. 5. Dezember, 19.30 Uhr, Bettlinger Scheune, Großbettlingen, www.h-rocks.com