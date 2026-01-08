Rocken statt Schunkeln – Kontrafasching in Heilbronn (14.2.26)

Am Faschingssamstag ist wieder Kontrafasching angesagt – Karnevalsmuffel haben die Gelegenheit zu rocken und rollen mit 7 More Days, Heilbronns Nr.1 Classic Rock Cover Band. Ganz ohne Verkleiden, Polonaise und Pappnase. Dafür Luftgitarre, Headbanging und feinsten Classic Rock bis zum Abwinken. Ob Thin Lizzy, Deep Purple oder Aerosmith und Whitesnake, Klassiker aus 40 Jahren Blues- und Rock-Geschichte oder Party-Kracher von A wie AC/DC bis Z wie ZZ-Top, – Jaybee Bohn, Hermann Hofmann, Timmy Stahl, Tobi Kipp und Tommi Löwe verstehen es, einen Hit nach dem anderen gnadenlos zu verrocken. Das Ganze steigt im Waldhaus in Heilbronn. Wer 7 More Days live erleben will, ist hier an der richtigen Adresse. Fans von guter handgemachter Rockmusik und einem frisch gezapften Bierchen kommen hier voll auf ihre Kosten.

Sa. 14. Februar 2026, 20:45 Uhr, Waldhaus, Heilbronn, Kartenvorverkauf unter www.7-more-days.com