Rockgiganten von Alter Bridge kommen nach Ludwigsburg

Seit über anderthalb Dekaden verwischen Alter Bridge die Grenzen zwischen Hard Rock und Heavy Metal. Dabei sind die Amerikaner durchaus stilbewusst und musikalisch nahezu konservativ – naja, so konservativ, wie es eben geht, wenn man verschwitzt und einer krachigen Rock-Gitarre in der Hand so richtig die Sau rauslässt. Mit ihrem jüngsten Album »Pawns & Kings« zeigt die Band aus Florida wie die ehemaligen Underdogs die weltweite Spitze der Hard Rocks Band erklomm. Die grollenden Rhythmen grooven noch härter, die Basslinien rumpeln noch dicker, die Gitarre reißt noch tiefer – und der Gesang steigt noch mehr auf Richtung Himmel. Zwei Jahrzehnte Blut, Schweiß und Tränen und eine Menge Emotionen stecken in diesem Album und repräsentieren die Band daher in ihrem aktuellen Zustand wie auch in ihrer Entwicklung. Mit ihrem aktuellen Album im Gepäck kommen die Jungs im Juni für eine exklusive Show nach Ludwigsburg. Special Guests sind ihre guten Bekannten Mammoth WVH.

Alter Bridge, Di. 20. Juni, 19.30 Uhr, MHP Arena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de