Rockgiganten zurück auf Tour

Ob in Deutschland, Europa oder den Vereinigten Staaten – Bonfire sind und bleiben Rock-Giganten. Ohne ihren Einfluss auf die Melodic-Rockszene würde ein wichtiges Kapitel der internationalen Rockmusikgeschichte ungeschrieben bleiben. Die Pandemie zwang die Band, zu Hause zu bleiben und ihre Tourpläne für ihren neuesten Output »Fistful Of Fire« aufzugeben, aber Bonfire können nicht stillstehen – und so nahmen sie ein großartiges neues Album namens »Roots« auf. Mit den Bonfire Gitarristen Hans Ziller und Frank Pané, dem Bassisten Ronnie Parkes, dem Sänger Alexx Stahl sowie Schlagzeuger André Hilgers, haben Bonfire nun wieder die Energie und das Feuer, für das sie so bekannt sind und beweisen, dass man auch weiterhin mit ihnen rechnen kann. Diese Besetzung liefert gnadenlos ab und steht wie eine Wand! Was auch immer die Zukunft bringt, eins ist sicher: das Freudenfeuer brennt!

Bonfire, Fr. 18. November, 21 Uhr, die halle, Reichenbach www.diehalle.de