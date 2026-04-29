Rockspitz: Wiesn-Hits, Schlager und Partyklassiker, 16.05.26

Ob Festzelt, Open Air, Stadtfest oder Festival, wenn Rockspitz auftritt, steht das Feiern im Mittelpunkt. Seit Jahren begeistert die Band mit professioneller Live-Musik, vollen Tanzflächen und einer Performance, die weit über ein klassisches Konzert hinausgeht. Ihr Ziel: Veranstaltungen zu unvergesslichen Erlebnissen zu machen. Mit energiegeladenen Shows, die zum Mitsingen, Mitfeiern und Durchtanzen einladen, schaffen sie mitreißende Stimmung. Rockspitz stand bereits mit Künstlern wie Vanessa Mai, DJ Ötzi, Jürgen Drews und Ikke Hüftgold auf der Bühne. Musikalisch bietet die Band eine Mischung aus Wiesn-Hits, Alpenrock, Schlager und aktuellen Partyklassikern.

Rockspitz, Sa. 16. Mai, 21 Uhr, Festzelt bei der Gemeindehalle, Sontheim, sontheim-brenz.de