Roger Stein in Eberbach, 15.11.25

Mit leidenschaftlichen Liedern und Texten zeigt Roger Stein einen Abend lang, dass alles vor dem Wort „Aber“ egal ist. Ganz schön frech, ganz schön bös, ganz schön schön! Mit kraftvoller Vielseitigkeit, Selbstironie und Charme rauscht der Entertainer multiinstrumental und reimgeladen durch sein drittes Soloprogramm. Roger Stein kritisiert, kokettiert und übt Gesellschaftskritik aus der Hüfte und zeigt, dass der größte Feind des Glücks im Leben die eigene Bequemlichkeit ist. Ein Abend voll Energie, Schalk und Romantik.

Sa. 15. November, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de