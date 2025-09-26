Rolf Miller in Eberbach, 11.10.25

Rolf Millers 8. Programm! Spätestens mit „Kein Grund zur Veranlassung“ und „Tatsachen“ gelingt der endgültige Durchbruch – mit „Primär“ und „Obacht“ kann der brillante Satiriker nicht nur anknüpfen, sondern noch mehr Publikum erreichen und mit „Wenn nicht wann, dann jetzt“ wird Rolf Miller eines mit Sicherheit erneut schaffen: elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Denn das ist seine Figur: stur wie ein Sack Zement was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Grandios ignorant, vital dumpf und komplett halbwissend. Es wird lustig, wenn Rolf Miller die Bühne betritt, nur mit einer Flasche Wasser und einem Stuhl bewaffnet. Diesen Kabarettisten sollte man nicht verpassen, denn mit seinem Auftritt verhilft er dem Wort Stammtisch zu neuem Glanz. „Er merkt’s einfach nicht“, würde man im echten Leben sagen. dg

Sa. 11. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle, Eberbach, www.ax-t.de