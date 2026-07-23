Roncalli feiert im Blühenden Barock Ludwigsburg 50 Jahre Circuskunst

Erneut wird das Blühende Barock für vier Wochen zur Bühne einer einzigartigen Traumlandschaft, in der nostalgischer Charme und zeitgemäße Circuskunst zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen. Den festlichen Auftakt bildet die Gala-Premiere am 12. August. Zum 50. Geburtstag richtet Roncalli den Blick bewusst nach vorn. Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul versteht das Jubiläumsprogramm nicht als Rückschau auf vergangene Erfolge, sondern als Aufbruch in eine neue Zeit. »Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen«, beschreibt er den Anspruch der Jubiläumstournee. Dabei bleiben jene Werte erhalten, die Roncalli seit Jahrzehnten prägen: die Liebe zur Nostalgie, die poetische Bildsprache und zugleich der Mut, neue Wege zu gehen. Gestärkt durch ein halbes Jahrhundert Erfahrung will das Ensemble mit Leidenschaft und frischen Ideen begeistern und sein Publikum erneut überraschen.

× Erweitern Foto: Circustheater Roncalli Roncalli Tournee 2026 Recklinghausen, 15.03.26

Die Geschichte des Circus-Theater Roncalli begann am 18. Mai 1976 mit der Welturaufführung von »Die größte Poesie des Universums«. Schon damals galt das außergewöhnliche Konzept als visionär. Den endgültigen Durchbruch brachte jedoch die Premiere von »Die Reise zum Regenbogen« am 4. Juni 1980 in Köln. Mit seiner poetischen Inszenierung setzte Roncalli einen bewussten Gegenentwurf zu den damals üblichen Circusproduktionen und verlieh der klassischen Circuskunst eine neue, emotionale und künstlerische Dimension. Bernhard Paul wurde damit zu einem der bedeutendsten Erneuerer des modernen Circus. Statt spektakuläre Einzelnummern in den Mittelpunkt zu stellen, entwickelte er Gesamtkunstwerke, in denen Artistik, Musik, Licht, Kostüme und Atmosphäre zu einer unverwechselbaren Inszenierung verschmolzen. In den folgenden Jahren entwickelte sich Roncalli zu einem internationalen Publikumsmagneten.

Heute steht Roncalli weit über den klassischen Circus hinaus für außergewöhnliche Erlebniswelten. Gleichzeitig beginnt mit dem Jubiläumsjahr ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens. Mit Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli übernimmt zunehmend die nächste Generation Verantwortung und bringt ihre eigenen Ideen in die Traum-Manufaktur ein. Das Jubiläumsjahr 2026 bietet ihnen die Gelegenheit, ihre Vision für die Zukunft von Roncalli vorzustellen und zu zeigen, wie sich Tradition und Innovation auch in Zukunft miteinander verbinden lassen.

Circus Roncalli

Mi. 12. August bis So. 6. September, Blühendes Barock, Ludwigsburg, alle Infos & Tickets: www.roncalli.de