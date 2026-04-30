Rong Kong Koma: Punk, Pop und purer Energie, 11.05.26

Zu verspielt für Punk, zu dreckig für Indie, zu wütend für Pop: »Rong Kong Koma« sprengen Schubladen. Reibeisenstimme, treibendes Schlagzeug, schrammelnde Gitarren und ein federnder Bass verbinden sich zu rauen, eingängigen Songs mit Ecken und Kanten. Rotzfreche, deutschsprachige Texte treffen auf energiegeladenen Violent Pop.Gegründet 2017 in Berlin von Multiinstrumentalist Sebastian Kiefer, versammelt die Band Musiker aus der Kreuzberger und Neuköllner Szene: Nils Bucher am Bass und Mike Heide am Schlagzeug prägen den kraftvollen Sound. Rong Kong Koma stehen für maximale Energie und Kontraste: eine Band, die Grenzen verschiebt.

Rong Kong Koma, Mo. 11. Mai, 20 Uhr, franz. K, Reutlingen, franzk.net