RosaKehlchen in Eberbach (24.10.26)

Mit »Aladdin und die Tuntenlampe - schwule Träume aus 1001 Nacht« präsentiert der schwule Chor RosaKehlchen Mannheim ein rasantes Musical, das den Märchenklassiker »Aladdin und die Wunderlampe« genüsslich auf den Kopf stellt. Mit viel Selbstironie, opulenten Chorszenen und bekannten Songs erzählt das Ensemble eine humorvolle Geschichte über schwule Freundschaft, Mut zur Veränderung und die Kraft des Zusammenhalts. Zwischen Wunder-, ähm Tuntenlampe, schwulem Dschinn und einer gehörigen Portion queerer Lebenslust nehmen die RosaKehlchen nicht nur die Märchenwelt, sondern auch sich selbst liebevoll auf die Schippe.

Sa. 24. Oktober, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach

www.kulturlabor-eberbach.de