Rosevalley Sisters, 21.11.25

Am 21. November 2025 entführen die Rosevalley Sisters und ihre hervorragende Live-Band das Publikum auf eine Zeitreise in die Swing Ära der 30er und 40er Jahre. Mit ihrem dreistimmigen Harmoniegesang begeistern die Sisters nicht nur akustisch, sondern auch optisch, indem sie den Charme und die Eleganz vergangener Zeiten wiederaufleben lassen. Begleitet von einer erstklassigen Band, bestehend aus Piano, Saxophon oder Klarinette, Kontrabass und Schlagzeug, sorgen die Musiker für den nötigen Swing und eine perfekt abgestimmte Show. Ihre raffinierten Arrangements vereinen die Musiker und Sängerinnen zu einer harmonischen Einheit und liefern eine mitreißende Performance. Das Programm umfasst Klassiker wie »Bei mir bist du scheen« und »In the Mood«, aber auch moderne Hits wie »All About That Bass« werden im typischen Swing-Stil dargeboten.

Fr. 21. November, 19.30 Uhr, Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de