Rosi Scherer: 25 Jahre Mosbacher Kabarett

Seit 25 Jahren steht die ­Mosbacherin Rosi Scherer auf der Kabarettbühne und bringt das Publikum zum Lachen – ­zuerst als Leiterin des ­Mosbacher Kabarettensembles »­MOS-kitos«, später als Solokünstlerin. Nun feiert sie 25 Jahre Kabarett mit ihrem neuen Programm »BESTE ROSINEN!«

Wie schwer war es, auf 25 Jahre Kabarett zurückzublicken und nur die »besten Rosinen« rauszupicken?

Die neueren Sachen waren sowieso noch recht präsent, aber mich hat überrascht, wie viele meiner alten Stücke auch heute noch relevant sind. Ich hatte ein altes Gedicht über uns als Region und wie man sich hier manchmal gegenüber der Metropolregion etwas abgehängt fühlt. Oder das Zusammenspiel Mann und Frau, das wird ja immer ein Thema bleiben.

War das immer schon ihr Ziel – zeitlos zu bleiben?

Sicherlich. Ich mache kein politisches Kabarett, ich mache gesellschaftskritisches Kabarett. Die Themen, über die ich auf der Bühne rede, sind also nicht von heute auf morgen wieder weg. Ob das nun Kirche ist oder Bildung – die Details mögen sich ändern, aber die Themen an sich finden sich immer in anderen Facetten wieder.

Was hat Sie denn vor 25 Jahren zum Kabarett getrieben?

Ich hatte damals meine berufliche Ausbildung und diverse Fortbildungen abgeschlossen und wollte dann etwas nur für mich tun. Irgendwann hatte ich dann Kabarett entdeckt. Leider hatte ich in Mosbach keine Gruppe gefunden, in die ich hätte einsteigen können, also hab ich selbst eine gegründet: die MOS-kitos.

Wenn Sie so an Ihre zurückdenken, was sind Erinnerungen, die für Sie besonders im Vordergrund stehen?

Also eine Erinnerung war, dass wir gleich sofort sehr gut angekommen sind, das hat uns seinerzeit selber überrascht und sehr gefreut. Beim ersten Programm haben wir noch unheimlich viel Mobiliar mit uns rumgeschleppt, Schreibtische, Computerbildschirme die richtig dicken Kästen (lacht). Wir haben relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht notwendig ist, weil das Publikum die Vorstellungskraft hat. Seitdem arbeite ich ganz minimalistisch.

Stattdessen ist der rote Schal ihr Markenzeichen geworden...

Genau. Wenn ich mir das Tuch über den Kopf binde und in eine andere Körpersprache gehe, dann bin ich für das Publikum sofort die Berta. Oder wenn ich mir den Schal umhänge undeine ganz andere, steifere Körperhaltung einnehme, dann bin ich, das Fräulein Sauerstein. So einfach geht das.

Wie wird es jetzt für Sie in Jahr 26 ihrer Karriere weitergehen?

Im Moment bin ich noch etwas in der Schwebe. Ich möchte auf jeden Fall noch mein Jubiläumsprogramm zu Ende spielen. Den Rest lasse ich auf mich zukommen, ich habe das noch nie geplant. Es braucht einen kreativen Funken, der mich anspringt. Ich habe nach wie vor richtig Bock auf Kabarett, aber ich stelle mich nur auf die Bühne, wenn ich etwas zu sagen habe. Wenn nicht, dann bleib ich zuhause, kein Problem!

Sa. 18. Oktober, 19 Uhr, Kath. ­Gemeindesaal Aglasterhausen

Sa. 8. November, 19:30 Uhr, ­Kulturzentrum Adelsheim

www.kabarett-mosbach.de