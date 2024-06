Rothenburg: Eventhighlights im Juli

Im Sommer verwandelt sich Rothenburg ob der Tauber in eine einzige Freilichtbühne und bietet, besonders im Juli, eine Vielzahl kultureller Events. Egal ob Konzerte, Aufführungen im Toppler Theater oder der -beliebte Kunstmark HandmadeArt: Hier ist für jeden etwas dabei

Die Rothenburger Eventhighlights im Juli sind ebenso vielseitig wie abwechslungsreich. Die Sommermesse in Rothenburg ob der Tauber findet vom 28. Juni bis 3. Juli 2024 am Spitaltor auf dem Parkplatz P1 statt. In diesem Jahr überraschen die Veranstalter mit einem neuen Ansatz: statt eines Bierzelts wird die Stimmung in einem Biergarten mit bestem Blick auf die Altstadt erzeugt. Live-Musik, Fahrgeschäfte und das große Feuerwerk zum Ende der Sommermesse stellen die weiteren Höhepunkte dar.

Das Toppler Theater zeigt im Juli neben zahlreichen Gastspielen auch zwei Eigenproduktionen. Das Stück »Alle lieben Torte« wird bis zum 13. Juli an insgesamt elf Spieltagen zu sehen sein. Ende Juli geht das Toppler Theater mit einer weiteren Eigenproduktion an den Start. Das Vierpersonenstück »Himmlische Zeiten« feiert am 24. Juli am Toppler Theater Premiere und wird im Anschluss bis zum 30. August zu sehen sein.

Zum vierten Mal gastiert der HandmadeArt Markt am 6. und 7. Juli am Grünen Markt und Kirchplatz in Rothenburg ob der Tauber. Die Aussteller des Marktes für Design, Nachhaltiges und Genuss kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und zeigen eine außergewöhnliche Vielfalt an Ideen und Unikaten. Seit mehr als 40 Jahren kommen mit den Ambassadors of Music schon junge US-Musiker nach Rothenburg ob der Tauber, um auf dem Marktplatz bekannte Melodien zu spielen. Am 20. Juli spielen die California Ambassadors of Music zusammen mit dem Stadt- und Jugendblasorchester bei freiem Eintritt vor dem Rathaus in Rothenburg.

Musikalisch geht es auch im Innenhof des RothenburgMuseums weiter. Die Singer-/ Songwriterin Jean LeLá ist mit dem Programm »Sing mir einen Song: Ein Nachmittag im Zeichen der Musik« am 21. Juli zu Gast. Eddy Danco entführt sein Publikum am 30. Juli auf eine musikalische Reise durch Irland, England, Schottland und Wales – »From Raglan Road to Streets of London«. Weinliebhaber sollten sich den 20. und 21. Juli vormerken. Das Rothenburger Weingut Glocke lädt im Winzerhofgarten zum Rothenburger Winzerfest. Abgerundet wird das Programm im Juli durch Konzerte in der St.-Jakobs-Kirche und im Wildbad Rothenburg ob der Tauber.

www.rothenburg.de

www.toppler-theater.de