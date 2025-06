Rothenburg: Open-Airs auf dem Marktplatz

Rothenburg ob der Tauber lädt im Juli zu zwei vielseitigen Open-Air-Veranstaltungen auf dem historischen Marktplatz ein: Sommernacht unter dem Sternenhimmel, dazu wunderbare Musik. Am ­Freitag, 11. Juli nimmt das internationale Ensemble der Opera Classica Europa das Publikum im Rahmen der Italienischen Opern Nacht auf eine besondere Reise nach Italien mit. Nicht nur die berühmtesten Opernkomponisten stammen aus diesem Land, auch viele andere Opern sind in italienischer Sprache geschrieben. Und eben deren Wirkung ist immer wieder ein Phänomen: Der Oper gelingt es, mit phantastischer Musik die Gemüter und Gefühle des Publikums in Wallung zu bringen. Ob Verdis »La Traviata«, Puccinis »Tosca« oder Rossinis »Il barbiere de Siviglia« – die Meisterwerke sprühen nur so vor Leidenschaft! ­Starke Charaktere singen von ­Liebe, Verrat, Trauer und Sehnsucht. Diese exklusive Darbietung der schönsten Opernarien in der historischen Kulisse auf dem Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber weiß zu verzaubern!

Wie keine andere Band stand Queen mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. Im November 1991 verließ Freddie Mercury die große Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses musikalisches Erbe. »The Magic of Queen Classic« ist eine einzigartige musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten. Am Mikrofon steht dabei kein geringerer, als der beim Publikum und Presse als einer der »herausragendsten Queen-Interpreten ­Europas« gefeierte Ausnahmesänger Markus Engelstaedter. Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz, versteht er es wie kein anderer, das Publikum vom ersten Ton an in seinen Bann zu ziehen. In neuen, brillanten Arrangements für Band & Streichorchester, interpretiert Markus Engelstaedter die großartigen Songs von Queen mit Emotion, Musikalität und eigenem ­Charisma. Rockband und Streichorchester bilden die perfekte Symbiose und machen diesen Abend zu ­einem einzigartigen Musik- und Showerlebnis. Alle Welt-Hits von Queen, wie »A Kind Of Magic«, »Under Pressure«, »Don`t Stop Me Now«, »The Show Must Go On« oder »We Are The Champions«, fehlen genauso wenig in der Show, wie ausgesuchte Songperlen »Play The Game« oder »Spread Your Wings«. Die hochkarätige Band mit Hermann »Sherry« Trautner (guitar), Matthias Baumann (drums), Thomas Wildenauer (bass), Thomas Kölbl (keys) und Streichorchester, bringen den unvergleichbaren Queen-Sound energiegeladen auf die Bühne. »Bohemian Rhapsody« oder »Who Wants To Live Forever« sind nicht die einzigen Highlights bei diesem Konzert. Spätestens wenn Markus Engelstaedter zusammen mit einer klassischen Sopranistin die Hymne »Barcelona« singt, sind Gänsehaut-Momente garantiert.

Italienische Opernnacht, Fr. 11. Juli, 20.30 Uhr

The Magic of Queen Classic, So. 13. Juli, 19 Uhr

Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, Tickets unter www.kulturereignisse.com/shop