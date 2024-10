Rothenburger Meisterkonzert, 30. November

Alle zwei Jahre gastieren die Nürnberger Symphoniker in Rothenburg ob der Tauber mit einem Musikprogramm der Extraklasse. Anlässlich des Festjahres »750 Jahre Reichsstadt« bringen die Nürnberger sozusagen von Reichsstadt zu Reichsstadt u.a. Richard Wagners Vorspiel zu den »Meistersingern« mit. Das Bühnenbild des Zweiten Akts dieser 1868 uraufgeführten Oper war lange Zeit stilprägend: Die Straßenszene aus Alt-Nürnberg mitsamt Erkern, vorspringenden Hausfassaden und gekrümmter Straßenflucht verschmolz um 1900 mit Ansichten Rothenburgs zu dem spätromantischen Erinnerungsbild einer deutschen mittelalterlichen Stadt. So spätromantisch das Festjahr seitens des Akademischen Orchesters der Universität Würzburg mit Bruckner begonnen hatte, so endet es auch mit Wagner unter den Nürnberger Symphonikern.

Sa. 30. November, 19 Uhr, Reichsstadthalle, Rothenburg ob der ­Tauber, www.rothenburg.de