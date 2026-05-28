Rotkäppchen und Herr Wolff in Bad Rappenau (30.6.2026)

Frau Eberle, Herr Kleinlich und der Jäger wollen Herrn Wolff nicht in ihrem Wald haben. Nur Rotkäppchen hat keine Angst. Sie fragt, ob man nicht erst einmal mit ihm sprechen sollte, bevor man ihn verurteilt. Denn was, wenn Herr Wolff nicht böse, sondern einsam ist. Auf dem Weg zur Großmutter lernt sie Herrn Wolff als einen charmanten Mann mit Zylinder und Schal kennen – und er ist gar nicht so furchteinflößend, wie alle immer sagen. Sergej Gößner stellt mit Rotkäppchen und Herr Wolff das bekannte Märchen sowie die Vorurteile „dem Fremden“ gegenüber auf den Kopf und zeigt, dass der altbewährte Weg nicht immer der richtige ist.

Di. 30. Juni, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau

www.badische-landesbuehne.de