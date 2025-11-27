Rudi Madsius Band, 12.12.25

»I remember the days«, ist der Titel eines Songs von Rudi Madsius in welchem er an vergangene Helden wie Sam Cooke, Ray Charles, Aretha, Otis, Jimi oder die Beatles und Phil Lynott erinnert. Soul, Rhythm and Blues und Rock, sind auch bei Konzerten der Rudi Madsius Band Programm. Einen Querschnitt, von den Anfängen bis hin zum Album »Brother Ray«, verspricht Rudi Madsius mit seiner Band bestehend aus Klaus Braun Hessing, Peter Tobolla, Jake Zenger, Jürgen Hoffmann, Jim Durham sowie Udo Schwendler, für den Auftritt in den Ansbacher Kammerspielen.
Fr. 12. Dezember, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com