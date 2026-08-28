Rudy Giovannini am 11. September live in Ludwigsburg: Grandiose Stimme, große Gefühle

Rudy Giovannini, der großartige Sänger mit der fantastischen Stimme, das Multitalent in der Unterhaltungsmusik kommt 2026 nach Ludwigsburg in die Friedenskirche.

Er ist bekannt aus dem „Deutschen Musikfernsehen“, „Immer wieder Sonntags“, „Schlagerspaß mit Andy Borg“, von MDR und RBB. Rudy Giovannini kann man nicht beschreiben, man muss ihn erleben. Seine grandiose Stimme, seine sympathische Art und Herzlichkeit und humorvolle Moderation begeistert das Publikum. Jedes Konzert ist ein Hochgenuss für Ohren, Herz und Seele und verwandelt den Allltag für ein paar Stunden in ein magisches musikalisches Erlebnis. Sein Werdegang: Kirchenchor, Sänger einer Jugendband, klassische Gesangsausbildung u.a. beim Lehrmeister von Luciano Pavarotti, später Wechsel in die Unterhaltungsmusik.

Sein Repertoire umfasst volkstümliche Musik, Schlager, Musical, Operette und Oper – wie der Siegertitel „Salve Regina“ beim Grand Prix der Volksmusik 2006 in München. Lieder wie„Santa Lucia“, oder „Mama Danke“ Schlager wie „Amore mio“ oder „Hast Du Zeit“,oder volkstümliche Lieder,wie „Bajazzo“, beliebte Melodien aus Operetten und Oper, wie das „Wolgalied“ oder der „Gefangenenchor“ aus Nabucco. Lieder seiner neuen CD fließen mit ein. Der Südtiroler ist europaweit beliebt. Auch wandert er häufig durch das Publikum. In der Konzertpause erfüllt er gerne Autogramm- und Fotowünsche. Jetzt Tickets sichern, um ihn zu erleben.

Info & Tickets: Tel. 0175 1015467 oder E-Mail: vogel-andy@t-online.de

Freiberger Reisebüro, Tel. 07141 72021 | LKZ, Tel. 07141 130-311

alle bek. Reservix-VVK-Stellen | www.reservix.de