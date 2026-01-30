Rüdiger Hofmann in Tamm, 21.02.26

In seinem neuen Programm nimmt Rüdiger Hofmann das Publikum mit auf eine Reise durch absurde Alltagssituationen: Von experimentellen Paartherapie-Ritualen über den Influencer-Wahn bis hin zu ambitionierten, aber gnadenlos scheiternden Heimwerker-Abenteuern. Hoffmann zeigt mit sanfter Ironie und präziser Komik, dass das Schöne oft genau dann entsteht, wenn alles aus dem Ruder läuft. Sein Humor bleibt dabei entspannt, treffend und wunderbar menschlich – ein wohltuender Kontrast zum hektischen Alltag. Wer feinen Wortwitz, subtile Pointen und kluge Alltagskomik liebt, darf sich auf ein besonderes Live-Erlebnis freuen, das lange nachklingt.

Rüdiger Hofmann, Sa. 21. Februar, 20 Uhr, Bürgersaal, Tamm, www.livemacher.de