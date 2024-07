Progressive-Rock-Band Saga am 18. Juli in Bopfingen

Am 18. Juli haben Fans die Gelegenheit, sich von der musikalischen Virtuosität und dem kreativen Flair dieser legendären Band live auf der Bühne verzaubern zu lassen. Seit ihrer Gründung in den 1970er Jahren hat Saga eine treue Fangemeinde um sich geschart und zahlreiche Hits hervorgebracht, die Generationen von Musikliebhabern begeistern. Die Band ist bekannt für ihre eindringlichen Texte, eingängigen Melodien und die kraftvollen Arrangements, die ihre Songs zu zeitlosen Klassikern gemacht haben. Nach der erfolgreichen »Vital Signs Tour 2023« mit der die Band in Kanada und in Europa unterwegs war kommen SAGA nach Bopfingen. Live sind SAGA eine der besten Bands, die man erleben kann. Die bevorstehende Show im Bopfinger Stadtgarten verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber zu werden. Tickets für das Konzert sind online unter www.events-am-ipf.de erhältlich.

Do. 18. Juli, 20 Uhr, Stadtgarten Bopfingen, www.events-am-ipf.de