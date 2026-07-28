Saltatio Mortis, 20.08.26

Saltatio Mortis verbinden seit fast 25 Jahren historische Klangwelten mit modernem Rock und gehören zu den erfolgreichsten Bands der Mittelalter-Rock-Szene. Nun erweitern die Musiker ihr künstlerisches Konzept um eine literarische Dimension: Gemeinsam mit dem Fantasy-Autor Torsten Weitze entsteht eine einzigartige Verbindung aus Musik und Erzählkunst. Im Mittelpunkt steht Weitzes Romanreihe »Der Prinz von Staub und Schatten«, deren fünf Bände von Saltatio Mortis musikalisch begleitet werden. Die Band den Soundtrack zu den fantastischen Welten aus Sand, Staub und Schatten. Bei ihrem Auftritt verschmelzen Buch und Musik zu einem gemeinsamen Epos.

Saltatio Mortis, Do. 20. August, 19 Uhr, BÜRGER Freilichtbühne, Killesberg, Stuttgart, musiccircus.de