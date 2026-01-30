Salut Salon, 28.02.26

Zwei Geigen, ein Cello, ein Klavier und ein Übermaß an kreativer Energie: Salut Salon sind Hamburgs charmantester Kultur-Export. Seit über 20 Jahren begeistern sie weltweit in renommierten Konzertsälen und verblüffen ihr Publikum mit virtuosen Sprüngen zwischen Vivaldi und Vokalakrobatik, Tango und Tatort, Rap und Rachmaninov. Mit Charme, Witz und spielerischer Leichtigkeit schaffen sie unvergessliche Momente. Mit ihrem neuen Programm »Heimat«schließen sie die Konzert-Trilogie zu den großen Themen ab: Nach Liebe und Träume erkunden sie, was Heimat wirklich bedeutet. Ist sie ein Ort, ein Gefühl, Menschen, Worte, Klänge?

Salut Salon, Sa. 28. Februar, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.sbegroup.info