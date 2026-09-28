Samu Haber in Stuttgart, 10.10.26

Nach einem erfolgreichen Sommer 2025 mit mehr als 100.000 verkauften Tickets und zahlreichen Konzerten geht Samu Haber 2026 auf große Hallentour durch Europa. Der ehemalige Frontmann von Sunrise Avenue gastiert auch in Stuttgart. Die intensiven Live-Erlebnisse im vergangen Jahr haben Haber zu zahlreichen neuen Songideen inspiriert, die es jetzt zu hören gibt. Die Fans dürfen sich auf energiegeladene und emotionale Konzertabende freuen, bei denen Haber seine aktuellen Songs mit den Publikumslieblingen aus seiner bisherigen Karriere verbindet. Dabei wird natürlich auch Habers charakteristische besondere Nähe zum Publikum eine zentrale Rolle spielen.

Samu Haber, Sa. 10. Oktober, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, musiccircus.de