SapperLotti in Schwäbisch Gmünd, 12.10.26

Lotti ist ein großer rosa Vogel, der wenig kann, aber dafür umso mehr will – und stets für einen frechen Spruch gut ist. Seit die Musikerin Bärbel Schmid das liebenswerte Federtier vor einigen Jahren in ihrem Kühlschrank entdeckt hat, begleitet Lotti sie auf ihren Abenteuern. In einer einstündigen Show erzählt Schmid mit Liedern, Tänzen und Geschichten von den gemeinsamen Erlebnissen. Dabei sind kleine und große Zuschauer nicht nur zum Zuschauen eingeladen: Es wird gesungen, geklatscht, getanzt und gelacht. Die interaktive Kinder- und Familienshow setzt auf Nähe zum Publikum und lädt dazu ein, gemeinsam mit Lotti und Bärbel Schmid in eine fantasievolle Welt einzutauchen.

Mo. 12. Oktober, 17 Uhr, Theaterwerkstatt, Schwäbisch Gmünd, theaterwerkstatt-gd.de