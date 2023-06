Sascha Grammel: FAST FERTIG! in Heilbronn

Sascha Grammel: FAST FERTIG!

Saschas drittes brandheißes und natürlich wieder zu 100 Prozent grammeliges Live-Programm ist fertig in den Startlöchern, beziehungsweise fast. Also: FAST FERTIG! Spandaus ganzer Stolz und blondgesträhnter Puppet Comedy-König feilt natürlich wie gewohnt noch bis zur allerletzten Sekunde an seinem bisher definitiv verrücktesten und emotionalsten Programm. Die beliebt-skurrile Puppen-Mannschaft verschlägt es diesmal auf eine einsame Trauminsel. So eine Insel wie Grammel Island hat man sicher noch nie auf deutschen Comedy-Bühnen gesehen. Umgeben von Palmen, Sand und sprechenden Bergen wird der hochalberne Gute-Laune-Garant Sascha Grammel fast zwei Stunden am Stück mit sich selbst reden, mit Puppen spielen und dabei möglichst viele Menschen zum Lachen bringen.

Sascha Grammel: FAST FERTIG! Do. 6. Juli, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn