Satansweiber in Sinsheim (24.10. bis 22.11.26)

Lust auf ein Klassentreffen? Dann betrachten Sie sich als eingeladen in den Clubraum der alten Gaststätte Satansküche, dem heimlichen Treffpunkt der Ehemaligen der Lisbeth‑Humbold‑Mädchenschule. Zwischen alten Animositäten und offenen Rechnungen treffen gestandene und gestrandete Damen aufeinander, dazu gesellt sich ein ehemaliger Schüler, der mehr Unruhe als Nostalgie mitbringt. Was als vergnügliches Wiedersehen beginnt, kippt schnell: Bald gibt es die erste Leiche. Die Mischung aus scharfem Witz und eskalierender Spannung hält das Publikum in Atem, während Geheimnisse und alte Geschichten nach und nach ans Licht kommen.

24. Oktober bis 22. November, Würfeltheater, Sinsheim

www.wuerfeltheater.de