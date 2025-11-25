Satirischer Jahresrückblick von Holger Paetz, 05.12.25

Zum Jahresende taucht unweigerlich die Frage auf: Was ist in all den Monaten eigentlich alles passiert – und wie soll man sich das merken? Schließlich möchte man im Gespräch nicht sprachlos dastehen. Genau hier setzt Holger Paetz an: Er hat die »Highlights« des Jahres zusammengetragen und verwandelt sie in seine unverwechselbare Ein-Mann-Show »So schön war’s noch selten!«, eine kabarettistische Reise voller Höhen und Tiefen durch die vergangenen zwölf Monate. Wieder einmal offenbart sich, wie viel in 365 Tagen geschehen kann, und Paetz begegnet diesem prall gefüllten Jahresrückblick mit respektvoller Ironie und feinem Spott. Der vielfach ausgezeichnete Münchner Kabarettist und Lyriker gilt als sprachgewandter Meister des literarischen Kabaretts. Seit über einem Jahrzehnt präsentiert er seine satirischen Rückblicke.

Holger Paetz, Fr. 5. Dezember, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com