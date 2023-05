Saturday Night Fever in Jagsthausen

Saturday Night Fever

Der 19-järhige Italo-Amerikaner Tony Manero arbeitet in einem Farbenladen in der New Yorker Vorstadt Brooklyn. In der Disco „2001 Odyssey“ kann er jeden Samstagabend als umjubelter Disco-King seinem tristen Arbeitsalltag entfliehen. Seinem Wunsch nach einem besseren Leben, weg von Brooklyn und an der Seite eines schönen Mädchens, kommt er ein ganzes Stückchen näher, als er von dem Tanzwettbewerb des „2001 Odyssey“ erfährt. Doch bevor er sich auf dem Siegerpodest feiern lassen kann, muss er noch seine umschwärmte Traumfrau überzeugen, sich mit ihm aufs Parkett zu wagen. Besucher und Besucherinnen erwartet ein Musical über Sehnsüchte, Freundschaft und die Suche nach Anerkennung mit den legendären Hits der Bee Gees und Discofeeling der 70er Jahre.

Saturday Night Fever, Sa. 10. & 17. & 24. Juni, 20:30 Uhr, Schloßhotel Götzenburg, Jagsthausen, www.burgfestspiele-jagsthausen.de