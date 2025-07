Schaible und Maul: Lieder & Lacher, 18. und 25.08.25

Jochen Schaible (Gesang) und Christoph Maul (Kabarett) wirken gemeinsam auf der Bühne und erschaffen dabei eine einzigartige Fusion von Musik und Kabarett. Zwei Künstler vereinen ihre großartigen Talente, um das Publikum zu begeistern. An zwei ­Tagen im August 2025 stehen der ­Musicaldarsteller und Entertainer Jochen Schaible und der Kabarettist Christoph Maul (Radio 8, Sitzungspräsident von »Fastnacht in Franken«) gemeinsam auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang.

Mo. 18. und 25. August, 19.30 Uhr, Freilichtbühne am Wehrgang, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de