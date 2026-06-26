Schalluh in Untergruppenbach (3.7.26)

Sie können nicht alles, und schon gar kein Hochdeutsch. Wenn die vier Schwaben jedoch zusammen musizieren findet man sich inmitten einer New-Modern-Country-Klangwelt, wie man sie selbst in Näshville nicht besser vorfinden kann. Großartige Satzgesänge und moderne Arrangements gepaart mit schwäbischen Texten ergeben einen einzigartig authentischen - und zumindest im Länd klar verständlichen - Mix. Urschwäbische Wortspiele und Weisheiten aus dem Land der Erfinder und Entdecker bringen auch eingefleischte Schwäbinnen und Schwaben zum schmunzeln. Ihre Geschichten sind in einen weichen, modernen und ehrlichen Sound eingebettet.

Fr. 3. Juli, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de