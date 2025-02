Schauspieler Jörg Hartmann bei Schoog im Dialog

Natürlich kennt ihn jeder als schrägen und leicht aufbrausenden Tatort-Kommissar Peter Faber aus Dortmund. Mit dem Menschen Jörg Hartmann hat diese Figur nur wenig zu tun, sie ist nur eine der vielen Facetten, die dieser bekannte Charakterdarsteller fähig ist zu zeigen. Im TV-Mehrteiler »Weissensee« spielte er den Stasi-Offizier Falk Kupfer so intensiv, dass es einen vor dem Bildschirm friert. Und nicht nur auf der Kinoleinwand oder im Fernsehen brilliert er. Schon seit vielen Jahren ist er festes Mitglied des berühmten Berliner Theaters »Schaubühne am Lehniner Platz«, wo er immer wieder auch auf der Bühne zu sehen ist. Nun hat er dazu noch ein vielbeachtetes Buch geschrieben, über seine Jugend und sein Aufwachsen im Ruhrgebiet, über seinen Vater, über seine Schauspielerei, über den »Lärm des Lebens«. Über all das wird er bei Bernadette Schoog im Carré zu erzählen wissen. alh

Schoog im Dialog mit Jörg Hartmann, Do. 20. Februar, 20 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen,

www.ksk-tuebingen-de/veranstaltungen