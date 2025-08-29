Schlager & Spaß, 29.09.25

Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Schlager und Spaß! Und wer könnte das besser verkörpern als die Schlagerikone mit garantiertem Spaßfaktor? Genau – die Rede ist von Andy Borg persönlich. Zusammen mit seinen Gästen bringt er den Spaß zurück in die Hallen Deutschlands und zelebriert Schlager von einem anderen Stern. Unzählige Hits wie »Die berühmten drei Worte«, »Adios Amor« oder »Die Fischer von San Juan« sind der Soundtrack einer einmaligen musikalischen Karriere, die Andy Borg als personifizierten Evergreen auf den europäischen Musikbühnen auszeichnet. Schlagfertig, wortgewitzt und in den seltensten Fällen um eine Antwort verlegen, feiert Andy Borg dieses Jahr sein vierzigjähriges Bühnenjubiläum. Unterstützt wird er dabei von verschiedenen Künstlern aus dem Schlagerbereich. Die Zuschauer können sich auf eine besondere Showbesetzung freuen.

Schlager & Spaß, Mo. 29. September, 18 Uhr, Stadthalle Aalen, www.event-aalen.de