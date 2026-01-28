Schlager & Spaß mit Andy Borg, 25.04.26

Die Tournee-Produktion des traditionsreichen Burgebracher Veranstaltungsunternehmens Thomann Management ist als Publikumsmagnet ein Garant für volle Hallen. An seiner Seite begrüßt Andy Borg unterschiedliche Stargäste von jung bis alt. In Öhringen begleiten ihn LIANE und Reiner Kirsten. Bei Andy Borg bekommt das Publikum, was es erwartet, den klassischen Schlager, die schönsten Oldies und Evergreens und noch dazu eine gehörige Portion gute Laune. Auch Schunkeln ist erwünscht. Man singt einfach mit, denn die Lieder kennt man sowieso. Das muss man erst mal Abend für Abend schaffen, dass die Musik das Publikum direkt mit dem Opening-Song »Beim Andy« abholt und bis zum Finale mitreißt.

Sa. 25. April, 16 Uhr, Kultura, Öhringen, schlagertickets.com