Schlagerkuchen 2023

Bereits zum fünften Mal organisiert der Ballermann-König Tobee den Schlagerkuchen. Benannt nach der Musik, dem das Event gewidmet ist und dem eigentlichen Austragungsort Kuchen, am Rande der schwäbischen Alb. Auf Grund von Umbauarbeiten muss der Schlagerkuchen dieses Jahr in das 35 Kilometer entfernte Donzdorf umziehen, was der Stimmung aber keinen Abbruch tun sollte. Der Party-Schlagersänger und Gastgeber Tobee hat ein Line-up zusammengestellt, das Ballermann-Stimmung verspricht und den legendären Bierkönig von der Schinkenstraße auf Mallorca direkt nach Donzdorf transportiert. Über 10 Stunden wird bei dem Open Air Konzert die Bühne gerockt und Party-Stimmung bei den aus ganz Süddeutschland angereisten Schlagerfans herschen. Mallorca-Hochadel wie Mickie Krause wird mit den »10 nackten Friseusen« und »Schatzi, schenk´ mir ein Foto« ebenso am Start sein wie die 90er-Ikone »Captain Jack«. Natürlich wird Tobee auch selbst das Lautertalstadion zum Kochen bringen: Er wird den Helikopter fliegen lassen, Cordula Grün besingen und sich um den Bass kümmern. Der Zahnarzt aus Geislingen an der Steige ist spätestens seit 2010 und seinem Hit »Tausend Mal Du« nicht mehr aus der Schlagerszene wegzudenken.

MORITZ hat bei Veranstalter Tobee nachgefragt was vom diesjährigen Schlagerkuchen zu erwarten ist.

Dieses Jahr findet der Schlagerkuchen zum ersten Mal in Donzdorf statt, weil die Ankenhalle umgebaut wird. Auf was dürfen sich die Besucher an der neuen Location gefasst machen?

Ich denke, wir haben in fünf Jahren gezeigt, dass der Schlagerkuchen sich etabliert hat und dass er Publikum gefunden hat und mit knapp 5000 Menschen jedes Jahr fast ausverkauft ist. Die Leute lieben einfach Schlagermusik. Und so werden wir auch versuchen das ganze Ding weiterzuführen, ob das jetzt an einer Stelle stattfindet oder woanders: Der Aufbau wird sehr, sehr ähnlich sein. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sie sollen Spaß haben, sie sollen einfach Gute-Laune-Musik hören. Sie sollen mein Open Air genießen. Und ich glaube, dass die Location egal ist, sobald die Dämmerung einsetzt und der Schlagerkuchen sich richtig dreht. Dann ist so oder so Party ohne Ende angesagt.

Als Ballermann-Experte, weißt du was eine Party ausmacht. Was ist dein Rezept für eine gute Party?

Ich glaube, dass – wie ich schon gesagt habe – Wohlfühlfaktor geschaffen werden muss. Die Leute sollen nicht irgendwo zwischen irgendwelchen dunklen Ecken oder Leuchtstoffröhren durchlaufen müssen und irgendwie nur ein Fest haben. Mir ist ganz ganz wichtig, dass es einfach Flair hat. Ein Fest, das Spaß macht und, dass man sich auf jeden Fall wohl fühlt. Gute Musik, gute Leute, tolle Getränke, tolles Essen, tolle Künstler, tolle Mädels, tolle Jungs, tolle neue Bekanntschaften. Das macht für mich eine gelungene Mallorca Party aus.

Letztes Jahr waren circa 5000 Leute beim Schlagerkuchen. Wie viele erwartet ihr dieses Jahr?

Auch dieses Jahr werden wieder 5000 erwartet. Stand jetzt sind ungefähr 4300 Karten verkauft. Das heißt, wir haben noch ungefähr 700 Resttickets. Mal gucken, wie es wird.

Das Line-up verspricht eine Party vom Feinsten, auf welche Performance freust Du dich persönlich besonders?

Ich persönlich freue mich tatsächlich auf unseren Lokalmatador Mickie Krause, aber auch auf jeden Fall auf Captain Jack aus den Neunzigern. Er hat geile Songs – Jeder kennt sie: »E-Jo Captain Jack«, »In the Army Now«, »Soldier,Soldier« und so weiter. Er hat auch ganz schön viele Hörer auf Spotify. Ich freue mich auf einen 90er Act beim Schlagerkuchen – Dieses Mal zum ersten Mal. Außerdem Saskia Leppin, die Schlagerqueen aus dem MDR beziehungsweise der ARD, die jetzt auch die komplette Roland Kaiser Tournee im Vorprogramm spielt. Da freue mich sehr sie beim Schlagerkuchen dabei zu haben. Natürlich aber auch über alle anderen Acts, wir haben ja über 15 Acts am Start.

Party-People aus ganz Süddeutschland reisen privat oder mit dem Partybus zum Schlagerkuchen an. Was darf deiner Meinung nach nicht auf der Packliste der Besucher fehlen?

Ja, bringt eine Sonnenbrille mit. Guten Durst, auf jeden Fall viel Spaß! Relaxed-heit. Alles was gute Laune macht, ist erlaubt.

Schlagerkuchen by Tobee

Samstag, 8. Juli, Laudertalstadion, Donzdorf

Line-up:

Mickie Krause, Captain Jack

Lorenz Büffel, Die Zipfelbuben, Dorfrocker, Sabbotage, Ina Colado, Rickarena, Saskia Leppin, Miguel Gaspar, Nancy Franck, Lombagruscht, Ivan Fillini, DJ Nic Dee, DJ Mambo

www.schlagerkuchen.de