Schlagerkuchen Festival 2025

Am 12. Juli heißt es wieder: Party, Schlager, gute Laune und Stars satt! Das legendäre Schlagerkuchen Festival – Das große TOBEE Open-Air ist zurück – und das bereits zum 7. Mal im Kreis Göppingen! Dieses Mal wird wieder im Lautertalstadion in Donzdorf gefeiert. Der Einlass startet um 14:30 Uhr, der Festivalbeginn ist um 15 Uhr, und gefeiert wird bis 1 Uhr morgens.

Highlight 2025: HEINO kommt zum Schlagerkuchen!

Eine Legende gibt sich die Ehre: HEINO, der Mann mit der Sonnenbrille, begeistert mit Hits für alle Generationen! Ob „Blau blüht der Enzian“, „Lustig ist das Zigeunerleben“, das Ärzte-Cover „Junge“ oder „Layla“ in seiner ganz eigenen Version – HEINO ist Kult pur.

Mit seinem aktuellen viralen Charthit „Ein Gläschen am Morgen“ trifft er den Nerv der Zeit – und das Internet kennt den Song sowieso längst auswendig.

Fun Fact: HEINO und TOBEE kennen sich seit fast 10 Jahren. Als TOBEE anrief, zögerte die Legende nicht lange: „Heino hat sofort zugesagt – ich verehre ihn!“

Musik, Stars & gute Laune

Neben HEINO erwarten die Besucher zahlreiche Stars aus Mallorca, Funk und Fernsehen sowie der traditionelle Auftakt durch den Musikverein Donzdorf.

Seit 2017 begeistert das TOBEE Open-Air Tausende – früher in Kuchen, jetzt in Donzdorf, nachdem das Anken-Stadion nicht mehr nutzbar war. Nach einem Zwischenstopp in Schlat 2024 ist das Festival nun endlich wieder zurück in Donzdorf!

Die Gäste erwartet ein einzigartiges Festivalerlebnis mit mehreren tausend Besuchern. TOBEE, der Partykünstler mit über 100 Auftritten jährlich und Veranstalter mit Herz fasst es passend zusammen: „Die Leute sollen sich einfach frei fühlen und die Veranstaltung in vollen Zügen genießen“; Und gute Laune zu verbreiten kann ja nicht verboten sein“.

Anreise:

Shuttlebus vom Bahnhof Süßen – nur ca. 5 Minuten Fahrtzeit, Ticket für 9,50 € (Hin & Rückfahrt) mit Festivalticket

Partybusse aus ganz Süddeutschland

Viele Parkplätze: z. B. Hoeraufgelände & Firma Schmid (Gewerbegebiet Donzdorf)

Alle Infos: www.schlagerkuchen.de

Wer unbedingt mit dabei sein will kann sich freuen, MORITZ verlost 5×2 VIP- und 5x2 Tickets für das Partyevent in Donzdorf.