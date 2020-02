Schlagerkuchen mit Tobee und Jürgen Drews geht in die vierte Runde

Schlagerkuchen mit Tobee und Jürgen Drews geht 2020 in die vierte Runde

Am 11. Juli 2020 veranstaltet Schlagerstar Tobee bereits den vierten »Schlagerkuchen« in seiner Heimatgemeinde Kuchen. In den vergangenen Jahren folgten jeweils mehrere tausend Schlagerfans aller Altersklassen dem Weg zu Tobees Event der Superlative. Auch 2020 werden erneut über 15 hochkarätige Stars wie Jürgen Drews oder Mickie Krause das »Schlagerwacken« in eine ausgelassene Party verwandeln. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Bühnenshow des Gastgebers, dessen Hits wie »Oh Le Le«, »Cordula Grün« oder »Der Bass muss F****« mehrere Millionen Mal auf YouTube geklickt werden.Das Organisationsteam bietet zudem die Gelegenheit einer entspannten An- und Abreise durch eine der zahlreichen Partybusreisen aus ganz Süddeutschland. Alle Infos dazu auf www.schlagerkuchen.de.

Schlagerkuchen mit Tobee, Jürgen Drews, Mickie Krause u.a., 11. Juli 2020, Anken-Stadion, Kuchen, www.schlagerkuchen.de