Schlagerparty auf der Burg Stettenfels (16. August)

Mit einem Mix aus ihren Radio-Hits und bekannten Titeln aus Schlager und Schlagerpop begeistern die vier Künstler ihr Publikum auf der Burg Stettenfels. Sie gelten als absolute Aufsteiger der Schlagerszene: Tanja & Ines, Powerduo aus Ludwigsburg. Mit Songs wie »Feuerwerk der Liebe« haben sie sich nun auch in der Schlagerszene einen Namen gemacht. Anuschka Miccolis Wurzeln liegen in Italien, sie ist Sängerin, Model & TV Moderatorin. Ebenso stimmstark wie eloquent und attraktiv, singt sie sich durch eine Mischung aus bekannten Schlagern und eigenen Songs. Jörg Augenstein, bekannt aus vielen Radio-und TV – Sendungen wie SWR 4 oder STERN TV, gilt als einer der besten Entertainer der Schlagerszene. Mit seinen Liedern singt sich Steffen Sturm in die Herzen vieler Schlagerfans was sechsstellige Streams und Views sowie Chart-Platzierungen eindrucksvoll belegen.

Fr. 16. August, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de