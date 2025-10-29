Schlagerprinz und Band, 29.12.25

Eine Welt voller Spaß, Liebe, Gute-Laune-Musik und schillernder Pailletten-Anzüge – die einzigartige Show vom Schlagerprinz und seiner Band erfüllt jede Sehnsucht. Glitzerklamotten und ausgefallene Frisuren gehören fest zum Programm, wenn der Schlagerprinz mit seiner Band über den Wolken schwebt. Neun leidenschaftliche Musiker in Schlag-hosen und Rüschenhemden bringen Schlager, Spaß und Partystimmung auf die Bühne und sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Die mitreißende Bühnenshow erschafft eine Atmosphäre, die an das ­eigene Wohnzimmer erinnert – Flowerpower und bunte Outfits sind dabei ein absolutes Muss. Legendäre Schlagerhits, aufregende Muster-Mixe und knallige Farben bilden das Fundament eines Abends voller Nostalgie und Lebensfreude. Mit erhobenen Prosecco-Gläsern verspricht der Abend zwei Stunden voller Rosa-Wölkchen-Stimmung.

Mo. 29. Dezember, 20 Uhr, Sechtalhalle, Röhlingen bei Ellwangen, Tickets: Eventim, Reservix und allen bekannten VVK Stellen