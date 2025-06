Schlagzeugerlegende Bertram Engel bei »Kultur im Freien« in Herrenberg,

»50 Jahre Rock n Roll«: so lange steht Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Musikproduzent Bertram Engel bereits auf der Bühne. Den meisten ist er bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Musiklegenden wie Udo Lindenberg oder Peter Maffay. Über die verrückten Geschichten, die sich während seiner langen Karriere zugetragen haben, hat er den Spiegel-Bestseller »Mit alten Männern spiel‘e ich nicht« geschrieben. Im MORITZ-Interview berichtet er von der Live-Show zum Buch.

Ihr Buch heißt »Mit alten Männern spiel‘e ich nicht« wie sind Sie auf den Titel gekommen?

Der Titel ist eine Metapher dafür, dass man selbst im Kopf jung bleiben soll. Gefallen ist ein ähnlicher Satz 1984, während der Proben zur »Carambolage«-Tour mit Peter Maffay. Während ich gerade frisch aus der Zusammenarbeit mit einer anderen Band gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass alle in der Band eher lahmarschig unterwegs waren. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe meine Schlagstöcke weggeworfen und dann in etwa gesagt: »Ich habe keinen Bock auf diesen Alte-Männer-Scheiß« und bin aus dem Raum gestürmt. Das hat sich Peter Maffay anscheinend sehr zu Herzen genommen und genau diesen Satz »Mit alten Männern spiele ich nicht« immer wieder in Interviews oder bei Konzerten erwähnt. Mittlerweile ist es ein Satz geworden, an dem ich mich selbst messen will und muss. Das Wichtigste, wenn man so lange im Geschäft ist, ist es die Leidenschaft für die Musik zu behalten. Das heißt für mich, dass ich gerne neue Artists und Bands suche, oder auch alte Songs immer wieder neuinterpretiere, damit mir beim Spielen nicht langweilig wird. Da bin ich vielleicht ein bisschen hyperaktiv, aber es hilft mir sehr dabei mich immer wieder selbst neu zu erfinden.

Wie kam es überhaupt zur Idee, ein Buch zu schreiben?

Dafür ist meine Frau verantwortlich. Ich plaudere sehr gerne aus dem Nähkästchen und das kommt bei den Leuten eigentlich ganz gut an. Meine Frau hatte dann 2019, nachdem sowohl Peter Maffay als auch Udo Lindenberg ihre großen Tourneen beendet hatten, die Idee, dass ich meine Geschichten in einem Buch zusammenfassen soll. Während des Corona-Lockdowns Mitte März 2020 hat sich dazu dann die Gelegenheit ergeben. Ich habe es geschafft meinen guten Freund, den Musikjournalisten Tom Schäfer mit ins Boot zu holen. Ich verstehe mich ja eher aufs Noten als aufs Bücher schreiben. In langen Zoom-Konferenzen habe ich ihm dann meine Geschichten erzählt und er hat es geschafft sie alle zu einem guten Leseerlebnis zusammenzufassen. Nach knapp drei Jahren waren wir dann so weit und hatten einen für mich immer noch ganz unglaublichen Erfolg.

Worauf kann sich das Publikum bei der Live-Lesung freuen?

Die Show ist so konzipiert, dass ich den Leuten ein paar Geschichten aus meinem Buch vorlese und dazwischen immer einen bekannten Song am Klavier spiele, den ich komponiert habe. Es überrascht viele, dass ich als Schlagzeuger eine Pianistenausbildung hinter mir habe, die mir während meiner Karriere sehr geholfen hat, den harmonischen Durchblick zu behalten. Die Besucher können sich auf eine ziemlich einzigartige Show durch 50 Jahre meiner liebsten Erinnerungen freuen.

