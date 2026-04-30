Schlongonges: Ein Abend voller Lachflashs, 08.05.26

Die Aschaffenburgerin Lisa-Marie Fritz, bekannt als Schlongonges, begeistert als energiegeladene Stand-up-Comedian mit scharfem Witz und spontanen Geschichten. In ihrem Soloprogramm »Themaverfehlung« bringt sie mit ihrem unverwechselbaren Charme und Dialekt jedes Publikum zum Lachen. Ihren Durchbruch feierte sie bei einer Open-Mic-Night, seitdem gewinnt sie regelmäßig die Herzen der Zuschauer. Die 37-Jährige überzeugt mit Improvisationstalent und Bühnenpräsenz und sorgt für einen Abend voller Humor, Überraschungen und bester Unterhaltung. Wer sie live erlebt, merkt schnell: Hier ist der Name Programm und Langeweile eine Themaverfehlung.

Schlongonges, Fr. 8. Mai, 20 Uhr, SpardaWelt Eventcenter, Stuttgart, www.s-promotion.de