Johannes Oerding, Gianna Nannini, BAP, Stumpfes & mehr: Staraufgebot beim Schloss Kapfenburg Festival

Das Schloss Kapfenburg Festival sorgt in jedem Sommer für große Begeisterung in Lauchheim. Auch für 2025 haben sich wieder viele hochkarätige Künstler angekündigt. Los geht es am 24. Juli mit dem Auftritt von »Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle«, die sich auf ihrer großen Abschiedstour befinden. Nach 32 Jahren, 3.616 Konzerten, 23.528 verspeisten Vesperbroten und unzähligen legendären Songs verlassen sie die Bretter, die die Welt bedeuten. Schon ab dem Einlass erwartet das Publikum eine rasante Reise durch die Bandgeschichte. Es ist eine Hommage an die schwäbischen Barden, multimedial, interaktiv und mit einem Augenzwinkern. Nur einen Tag später darf sich das Publikum auf die legendäre Band BAP freuen. Seit mehr als 40 Jahren sind die Kölner eine echte Rock-Institution. Bei ihrem Auftritt auf Schloss Kapfenburg begibt sich die Band auf eine musikalische Zeitreise durch ihre größten Hits. Ihre kraftvolle, rauchige Stimme ist ihr absolutes Markenzeichen und der Grundstein einer Weltkarriere - Gianna Nannini. Nach fünf Jahren ist sie endlich zurück auf der Bühne! Am Samstag, den 26. Juli, spielt die Grande Dame des italienischen Rock beim Festival Schloss Kapfenburg und zeigt, dass sie nichts von ihrer unglaublichen Ausdrucksstärke verloren hat. Am Sonntag, den 27. Juli, kommt Johannes Oerding nach Lauchheim. Nach einem Sabbatical kehrt er voller Elan und Inspiration dahin zurück, wo er hingehört: auf die Bühne. Johannes Oerding hat nicht nur eine umwerfende Stimme, er besitzt auch die seltene Gabe, mit seiner Musik zu berühren. Ob »An guten Tagen«, »Hundert Leben« oder »Für immer ab jetzt«, seine Lieder sind treue Begleiter, Trostspender, Mutmacher und genaue Alltagsbeobachtungen. Noch bis zum 3. August wird es ein buntes Programm auf Schloss Kapfenburg geben. Die weiteren Künstler werden noch bekannt gegeben.

Schloss Kapfenburg Festival, Do. 24. Juli bis So. 3. August, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de